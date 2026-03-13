Colombia se alista para X Cumbre de Jefes de Estado de Celac

Colombia acogerá el próximo 21 de marzo en esta capital la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), según confirmó la Cancillería.

Remarcó la fuente que, durante la reunión, la nación neogranadina realizará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore a Uruguay, en tanto se espera que se adopte la Declaración de Bogotá donde se reconocen “los avances del último año en materia de integración regional, cooperación, promoción de la paz y fortalecimiento del multilateralismo”.

Previo al encuentro, la capital del país será escenario de varios diálogos preparatorios orientados a consolidar consensos entre los Estados miembros, tales como la Reunión de Coordinadores Nacionales de la Celac, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de marzo en el Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 20 de marzo, acotó la fuente, se efectuará en el centro de convenciones Ágora la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores del referido mecanismo regional que, de acuerdo con la Cancillería, “permitirá afinar los acuerdos y propuestas que serán presentados a consideración de las jefas y jefes de Estado y de Gobierno”.

Con la celebración de la cita regional, Colombia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Celac como principal espacio de concertación política de América Latina y el Caribe y con la proyección de la región en el escenario internacional a través de alianzas estratégicas con África, Europa y Asia, remarcó la comunicación.

Ahondó además que las pláticas buscarán consolidar una voz regional que dialogue con el mundo desde la unidad y la cooperación, en un contexto global en el que el multilateralismo resulta clave para enfrentar desafíos comunes.

La X Cumbre de Jefes de Estado del mecanismo regional coincidirá asimismo con la celebración, del 18 al 21 de marzo, del Foro de Alto Nivel Celac-África.

Según divulgó el Ministerio de Relaciones Exteriores, este último encuentro abrirá un espacio de diálogo y cooperación entre ambas regiones para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la construcción de alianzas estratégicas en seguridad, desarrollo sostenible e integración regional.

Prensa Latina

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