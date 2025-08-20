Felicita Cuba a la Gloria del Deporte Mijaín López

Las máximas autoridades del país felicitaron hoy a la Gloria del Deporte y cinco veces campeón olímpico, Mijaín López, por su 43 cumpleaños.

Muchas felicidades en su cumpleaños a Mijaín López, Gloria del deporte cubano, Héroe de la República de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular declaró Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su perfil de la red social X.

El titular parlamentario envió buenos deseos al exluchador grecorromano y mostró el orgullo y admiración del pueblo por sus hazañas deportivas.

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, se unió a los festejos del Gigante de Herradura a quien calificó como una leyenda deportiva de los últimos tiempos.

Cuba celebra tu vida y toda la gloria que has conquistado para orgullo de tu pueblo, añadió el jefe de Gobierno cubano.

A propósito de la fecha, Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, destacó la humildad, sencillez y compromiso con su pueblo.

Cinco títulos olímpicos y mundiales realzados con fidelidad a Cuba y a la Revolución de que se sabe fruto, expresó.

Nacido en Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, López, un gigante de 130 kilogramos, es considerado una superestrella y una de los mejores luchadores de rodos los tiempos.

Con cinco medallas de oro en seis Juegos Olímpicos, iniciando su carrera olímpica en Atenas 2004, y permaneció invicto desde Beijing 2008 hasta París 2024.

Tomado de la ACN

