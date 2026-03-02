Podrá observarse un eclipse total de Luna en toda Cuba

En la madrugada del martes 3 de marzo, si la nubosidad lo permite, se podrá observar un eclipse total de Luna en toda Cuba, un evento donde nuestro satélite natural se teñirá de un característico color rojo, conocido popularmente como Luna de sangre.

La condición más importante es que, debido a que ocurrirá cerca del amanecer, solo se podrá observar el fenómeno hasta que la Luna se ponga por el horizonte. No se verán las fases finales del eclipse, pero sí lo más impresionante, la totalidad.

La Luna comienza a oscurecerse muy ligeramente. Es un cambio muy sutil y difícil de apreciar a simple vista. Luego es el inicio del eclipse parcial, a las 04:49 a.m., cuando la sombra oscura de la Tierra (la umbra) empieza a oscurecer el disco lunar. El efecto ya es claramente visible.

El inicio del eclipse total se produce a las 06:03 a.m., cuando la Luna está completamente dentro de la sombra de la Tierra. Comienza el fascinante tono rojizo, y el máximo del eclipse es a las 06:33 a.m.

Es el momento cumbre, donde la Luna estará en el centro de la sombra y su color rojo podría ser más intenso.

La puesta de la Luna será a las 06:51 a.m., y el satélite se ocultará por el horizonte oeste.

Puntos claves:

* La fase de totalidad durará aproximadamente 48 minutos.

* Se podrá disfrutar de la Luna Roja» desde las 06:03 a.m. hasta las 06:51 a.m., momento en que el satélite se pondrá por el horizonte oeste.

* ¿Por qué la Luna se vuelve roja?

La Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna. La luz del sol pasa a través de nuestra atmósfera, que filtra los colores azules y deja pasar solo los tonos rojos y anaranjados, proyectándolos sobre la Luna. Es como si viéramos todos los atardeceres y amaneceres de la Tierra reflejados en nuestro satélite.

* ¿Dónde mirar?

Para seguir el eclipse se debe buscar un lugar con el horizonte despejado hacia el oeste, ya que la Luna estará cada vez más baja hasta ocultarse.

Consejos prácticos:

· Sin equipo especial: A diferencia de los eclipses de Sol, este es totalmente seguro para ver a simple vista.

· Con binoculares: Si tienes binoculares te ayudarán a apreciar mejor los detalles de la superficie lunar y las variaciones en el color rojizo.

· Aléjate de la ciudad: Busca un sitio con la menor contaminación lumínica posible para que el contraste del color rojo sea más visible.

· Un dato curioso: Durante la totalidad, al disminuir drásticamente el brillo de la Luna, el cielo a su alrededor se oscurecerá lo suficiente como para que puedas ver con más facilidad las estrellas cercanas. La Luna estará ubicada en la constelación de Leo en ese momento. (ALH)

Meteorólogo R. Galardy

