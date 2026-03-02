Universidad de Matanzas en prematrícula para el curso 2026-2027

La Dirección de la Universidad de Matanzas informa a la comunidad universitaria, organismos y público en general que el proceso de prematrícula para los Cursos por Encuentros (CPE), Educación a Distancia (EaD) correspondiente al curso 2026-2027, se llevará a cabo del 2 al 31 de marzo.

Este trámite es de carácter obligatorio y único para todos los aspirantes, ya sea por la vía de organismos o por la vía libre (población), constituyendo un requisito imprescindible para poder optar por el otorgamiento de una carrera y realizar la matrícula oficial correspondiente.

Ante las dificultades existentes con la situación energética y la conectividad en varias localidades de la provincia, la Universidad de Matanzas ha concebido dos modalidades para garantizar la participación de todos los interesados.

La prematrícula online estará habilitada del 2 al 23 de marzo para aquellos aspirantes que tengan la posibilidad de acceder al sistema por esta vía, a través del sitio web www.umcc.cu. Posteriormente, y con el fin de asegurar la inscripción de quienes no hayan podido completar el trámite online por cualquier causa, se realizará la prematrícula de forma presencial en el período comprendido del 24 al 31 de marzo.

La modalidad presencial se llevará a cabo en la Secretaría Docente de la Sede Central de la Universidad de Matanzas, así como en cada uno de los Centros y Filiales Universitarias Municipales de la provincia. Los responsables de organizar y supervisar este proceso serán los Decanos de cada facultad, los Directores de los CUM y FUM y los Secretarios Docentes, quienes velarán por el correcto desarrollo de ambas modalidades de inscripción.

Las autoridades universitarias reiteran que la prematrícula, en cualquiera de sus dos variantes, es un paso obligatorio para todos los aspirantes, y exhortan a los interesados a mantenerse atentos a los diferentes canales de comunicación de la casa de altos estudios y los medios de comunicación del territorio. (ALH)

