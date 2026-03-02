Matanzas

Realizan en Perico Campaña de Salud bucal

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Campaña de Salud bucal #Matanzas #Perico

Durante esta semana se realizó en Perico la campaña de Salud Bucal a cargo de un equipo de estomatólogos del policlínico XXX Aniversario del Moncada. Entre las actividades que desarrollaron se destaca la visita al círculo infantil Que siempre brille el Sol.

 

Utilizando métodos didácticos los infantes aprenden sobre el cuidado bucal bajo el slogan Sonrisa del Sol. A propósito se explica la correcta técnica del cepillado de los dientes, además de dialogar sobre la importancia de una buena nutrición en edades tempranas.

La referida campaña en suelo periqueño forma parte de las acciones del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI),0 en este caso orientado a la protección de la salud de niños y niñas desde la primera infancia.

 

 

Según los especialistas participantes la salud bucal comienza en casa, de ahí que los hábitos que se fomenten en los pequeños en el hogar serán la base de su salud futura. Se recomienda convertir el hábito del cepillado para los niños y niñas en un momento de juego y unión familiar. (ALH)

Yadira Ibañez/Radio Llanura de Colón

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Matanzas tvyumuri

CTC matancera reconoce a dirigentes sindicales del Turismo (+fotos)

Redacción TV Yumurí
Matanzas tvyumuri

Juan Tirry y Lacy, un gobernador ilustrado en Matanzas

Luis Ernesto Martínez González
Matanzas tvyumuri

Matanzas, provincia destacada en la emulación por el Día de la Mujer

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Realizan en Perico Campaña de Salud bucal

Cuba

Afectación de 2025 MW en pico nocturno del lunes

Cultura

Casa Vitier García Marruz anuncia programa para marzo

Ciencia

Rusia: desarrollan método de detección temprana del cáncer bucal