Realizan en Perico Campaña de Salud bucal

Durante esta semana se realizó en Perico la campaña de Salud Bucal a cargo de un equipo de estomatólogos del policlínico XXX Aniversario del Moncada. Entre las actividades que desarrollaron se destaca la visita al círculo infantil Que siempre brille el Sol.

Utilizando métodos didácticos los infantes aprenden sobre el cuidado bucal bajo el slogan Sonrisa del Sol. A propósito se explica la correcta técnica del cepillado de los dientes, además de dialogar sobre la importancia de una buena nutrición en edades tempranas.

La referida campaña en suelo periqueño forma parte de las acciones del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI),0 en este caso orientado a la protección de la salud de niños y niñas desde la primera infancia.

Según los especialistas participantes la salud bucal comienza en casa, de ahí que los hábitos que se fomenten en los pequeños en el hogar serán la base de su salud futura. Se recomienda convertir el hábito del cepillado para los niños y niñas en un momento de juego y unión familiar. (ALH)