Mandy y el sueño de defender el uniforme de las cuatro letras

Armando Addiel Dueñas Moré, natural del municipio Perico en la provincia Matanzas, es un lanzador diferencial. Su amor por el béisbol inició a los 5 años de edad, motivado por su padre, quien lo llevaba al estadio para verlo jugar.

Luego fue importante el apoyo de su madre acompañándolo a los prácticas en el estadio Daniel León de su tierra natal, por lo que la presencia familiar fue factor esencial para el desarrollo de Dueñas en el mundo de las bolas y los strikes.

«Con los cocodrilos comencé en la serie 2015-2016 bajo el mando del profesor Victor Mesa en la reserva, pero en cuanto me dieron la oportunidad demostré mi valía y me subieron al primer equipo», declaró el lanzador periqueño.

Para Mandy, quedar campeón con Matanzas en la Serie Nacional 59 y la reciente 64 son momentos claves en su carrera. Su actividad en los torneos cubanos influye en los contratos en ligas foráneas.

Formar parte del roster cubano al Clásico Mundial no fue un hecho de suerte, al abrirse el espacio, la dirección encabezada por German Mesa, podía seleccionar a otro lanzador de la reserva, pero se decidieron por Mandy y sus números en el extranjero lo respaldan.

El matancero firmó un excelente desempeño durante la campaña 2025-2026 de la liga profesional de Nicaragua. Allí fue el cerrador titular de los Indios del Bóer y cumplió eficazmente con la responsabilidad asignada.

Números en la liga nicaraguense:

• 2.39 de efectividad

• 25 ponches

• 26.1 innings lanzados

• .176 promedio de los oponentes

En sus últimas salidas de la 64 Serie Nacional de Béisbol, además de la reciente Serie Internacional de Preparación Cuba vs Nicaragua lanzó una recta consistente entre 94-95 MPH, demostrando potencia y control en momentos claves, actuaciones que respaldan su convocatoria y que lo colocan como una pieza importante dentro del bullpen cubano para el torneo.

«La noticia me tomó por sorpresa, aunque estaba en la reserva no pensé integrar el equipo porque era algo muy difícil y ya no dependía de mí. Cuando el profesor Lazo me dio la noticia tomé unos minutos para asimilarlo, luego me puse contento, llamé a mi esposa y el resto de la familia para contarles». Así narró Dueñas el momento en la que recibió la noticia de su inclusión en el roster oficial.

El matancero agradece este momento de su vida a muchas personas, entre ellas su mujer e hija, sus padres y familia en general. Además resalta la importancia de los entrenadores en su desarrollo como serpentinero.

«Alguien que me ayudó mucho en mi estancia en Estados Unidos fue Miguelito, con el cambié la mecánica de los lanzamientos y el movimiento del brazo, además agradezco mucho a Jonder Martínez que primero como atleta y ahora como entrenador de Matanzas, siempre me aconseja y está presente. También agradezco al resto de los entrenadores del equipo de Los Cocodrilos».

Para Armando Dueñas será más que importante lograr una buena actuación en el VI Clásico Mundial de Béisbol, pero el solo hecho de vestir el uniforme de las cuatro letras en este torneo, resulta un sueño cumplido.

