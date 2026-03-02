Cuba tvyumuri

Detenidos en La Habana diez ciudadanos panameños por hechos de propaganda contra el orden constitucional en Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Minint #TV Yumurí

El sábado 28 de febrero de 2026 fueron detenidos diez ciudadanos panameños, residentes en ese país, como autores de hechos de propaganda contra el orden constitucional, regulados en el artículo 124 del Código Penal.  

Las investigaciones iniciales arrojan que estas personas habían sido orientadas para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional.

Una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y a su regreso a Panamá, recibirían una suma de dinero que de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre mil y mil quinientos dólares para cada uno.

Desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza, ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero.

Continúan las investigaciones.

Ministerio del Interior, 2 de marzo de 2026

 

Post Views: 2

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Afectación de 2025 MW en pico nocturno del lunes

Redacción TV Yumurí
Deportes tvyumuri

Calidad del pitcheo cubano al Clásico es buena, destacó entrenador

Redacción TV Yumurí
Matanzas tvyumuri

CTC matancera reconoce a dirigentes sindicales del Turismo (+fotos)

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba tvyumuri

Detenidos en La Habana diez ciudadanos panameños por hechos de propaganda contra el orden constitucional en Cuba

Deportes Sin categoría

Mandy y el sueño de defender el uniforme de las cuatro letras

Ciencia

Podrá observarse un eclipse total de Luna en toda Cuba

Matanzas

Universidad de Matanzas en prematrícula para el curso 2026-2027