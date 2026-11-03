El municipio de Martí continúa consolidándose como referente nacional en la transición energética y la sostenibilidad. En el marco del proyecto «Acción Global para el Cambio Climático en Cuba, municipalidad de Martí hacia un modelo de desarrollo sostenible carbono neutro», se impulsa una innovadora solución que integra las energías renovables, el aprovechamiento de residuos y la producción de combustibles limpios, según informó la directora de desarrollo del territorio y coordinadora del proyecto, Sobeida Reyes Martínez.

A través de su perfil en la red social Facebook, la funcionaria detalló que la iniciativa contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de 50 kW de potencia, 40 kWh de capacidad de acumulación y 80 paneles solares. Este equipamiento funcionará como alternativa energética para garantizar la operación del biodigestor de la unidad porcina Martí II.

El proyecto destaca por su diseño de economía circular, al conectar de manera eficiente tres procesos fundamentales para el desarrollo local. En primer lugar, el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, pues los paneles solares y las baterías garantizarán el suministro eléctrico estable para el funcionamiento del biodigestor, independientemente de las afectaciones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En el segundo momento, los desechos orgánicos de la unidad Martí II serán procesados en el biodigestor para generar biogás, convirtiendo un residuo contaminante en una valiosa fuente de energía, y por último, el gas será conducido hacia la planta de biometano, donde será refinado y acondicionado para su utilización como combustible en los ómnibus del transporte público del municipio.

Reyes Martínez subrayó que esta obra trasciende el ámbito tecnológico. «Más que una inversión tecnológica, representa un paso importante hacia la economía circular, la reducción de emisiones contaminantes, la independencia energética y la transformación sostenible de nuestro territorio», expresó.

Con esta acción, Martí demuestra que es posible convertir los desafíos impuestos por el cambio climático y el bloqueo económico en oportunidades reales para el desarrollo local. La integración de la energía solar con el aprovechamiento de residuos agropecuarios no solo garantiza un combustible más económico y ecológico para el transporte de pasajeros, sino que también contribuye a la mitigación ambiental y al bienestar de la población, marcando el camino hacia un futuro más próspero y carbono neutro.

Periódico Girón

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