Celebran Día del Archivero Cubano en Matanzas

La ciudad de Matanzas celebró el Acto Provincial por el Día del Archivero Cubano en el Museo Provincial Palacio de Junco. La fecha reconoce a quienes custodian el patrimonio documental de los pueblos.

Durante la jornada premiaron el concurso «Defendiendo la Historia» donde participaron estudiantes y pioneros de cinco municipios de la provincia. De igual manera, entregaron reconocimientos a trabajadores por su ardua labor en la gestión documental. La Casa de la Memoria Escénica recibió el lauro de Premio Provincial de Conservación Documental y candidato a Premio Nacional 2026.

La Premio Nacional de Teatro 2025, Miriam Muñoz, ofreció una actuación especial, mientras el cantautor Alfonso Llorens brindó un momento musical durante el encuentro. Asimismo, diversas instituciones del territorio llevaron a cabo la firma del Código de Ética del Archivero Cubano.

La conmemoración de la fecha rinde tributo a Joaquín Llaverías Martínez, capitán mambí y exponente de la archivística cubana. Su incansable gestión a lo largo de casi seis décadas garantizó la salvaguarda de la memoria histórica documental del país.

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