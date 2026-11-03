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Documental cubano Mijain obtiene premio en festival de cine deportivo

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cine deportivo #Cuba #Documental #Mijaín #TV Yumurí

El documental cubano «Mijain» acaba de obtener la Mención de Honor en la edición 44 del Festival Internacional de Cine Deportivo de Milano, Italia; y suma así un nuevo reconocimiento en su recorrido internacional en festivales y muestras. 

La obra dirigida por Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar destacó entre más de setenta títulos en la recién finalizada edición de este evento, considerado el más importante a escala internacional dentro del ámbito deportivo.

Con el acercamiento a la figura de Mijain López durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y su hazaña de ganar por quinta ocasión este premio, el documental recorre también parte de la vida del deportista, su relación con la familia, especialmente con su madre, los amigos y la comunidad.

En la tradición del cine cubano se encuentran muchos títulos que profundizaron en aspectos de la vida de otros deportistas, con lo cual «Mijain» sistematiza esa tradición; al mismo tiempo que la obra sostiene otros diálogos con la vida familiar, social y cultural del atleta, su entrega y dedicación.

Otro de los méritos del documental es que logra traspasar el discurso sobre la proeza olímpica e indaga en lo humano, en la relación con entrenadores, en las largas jornadas de entrenamiento y en ese lugar sagrado donde se une la memoria, los afectos y la familia.

Dentro del audiovisual se incluyen fragmentos de la competencia en París, al tiempo que capta las sensaciones de la familia en Herradura —poblado natal, en Pinar del Río— y en La Habana; para, de esa forma proponer un tríptico de locaciones y sentimientos que se expresan a través de las entrevistas, los diálogos y las emociones.

«Mijain» participó en la edición 46 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana; en la vigésima edición del Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara y ha participado en otros festivales, muestras y proyecciones en varios países.

Foto: Jit

Rubén Ricardo Infante/ ACN

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