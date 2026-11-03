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Rusia y China lideran en la formación de un mundo multipolar

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #China #derecho internacional #Moscú #Pekín #Política #Rusia

Moscú y Pekín coordinan activamente sus acciones en el panorama internacional y defienden enfoques comunes, aseveró la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, en una reunión con Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política, máximo organismo asesor político de China.

“Luchamos juntos por el cumplimiento estricto de los principios y las normas del derecho internacional y por el establecimiento de un mundo multipolar”, subrayó.

Además, recalcó que los puntos de vista de los dos países en relación con la agenda internacional coinciden completamente o son muy cercanos. Las relaciones entre las dos potencias, enfatizó, son un factor importante de la seguridad en el mundo.

“En el contexto de la turbulencia geopolítica que afrontamos, las relaciones entre Rusia y China traen estabilidad y demuestran cómo dos grandes países pueden cooperar y tener amistad”, puntualizó.

Wang, por su parte, indicó que la visita de la delegación senatorial rusa a China tiene un gran significado para el fortalecimiento de la amistad entre las dos naciones.

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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