El romance ruso y el bolero cubano, un diálogo de almas

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Kirillova describió la impresión causada por la acogida del público cubano.

“Me sorprendió mucho el nivel cultural que tiene el pueblo cubano, su cariño a la cultura y al arte. Para mí como artista fue sencillo establecer conexión con ellos. Es un gran regalo”, afirmó.

Para la artista, estos encuentros trascienden el escenario. “Los intercambios de experiencias realizados son muy importantes, porque descubres voces preciosas”, sentenció, al tiempo que subrayó que eventos como este constituyen un puente de unión entre ambas naciones.

La soprano subrayó que existe un vínculo estrecho entre el sentir de ambos pueblos, visible en la forma en que el arte ha canalizado las historias de amor y los momentos de dolor.

“El romance ruso y el bolero cubano son muy cercanos porque mi país y esta isla han enfrentado muchos momentos difíciles durante años, donde las personas cambian y comienzan a mirar la vida de forma diferente, y estos dos géneros han sido el medio por el cual ese dolor se ha expresado”, expuso.

Recordó que durante su carrera musical ha visitado alrededor de 20 naciones, reafirmando cada vez que la música es el único lenguaje que puede unir los corazones entre culturas diferentes y lejanas.

En ese sentido, la interprete abogó por mantener estos espacios de intercambio.

“A pesar de los bloqueos y las restricciones que hoy enfrentan tanto Rusia como Cuba, y de todos los inconvenientes que existieron inicialmente, este tipo de encuentros demuestran que el arte siempre encuentra la vía para tender puentes y acercar a nuestros pueblos”, reflexionó.

En relación con una de sus grandes experiencias en el festival, resaltó la oportunidad de conocer a artistas del pentagrama musical cubano como el pianista Frank Fernández, a quien catalogó como uno de los más grandes de este género.

La cantante definió a los cubanos mediante la letra de una de las principales piezas del romance ruso: “Solo una vez hay un encuentro en la vida, solo una vez el destino rompe el hilo que existe entre las personas, solo una vez en la tarde de invierno me gustaría amar como aman los cubanos”.

En su mensaje a la nación caribeña, exhortó a fortalecer los lazos humanos.

“Conozco las culturas de muchos países. Hoy más que nunca urge que el ser humano fortalezca los lazos de hermandad. Existen cosas que no podemos cambiar, pero esta pequeña bola en el espacio es nuestra casa”, enfatizó.

“Existen muchas personas talentosas. Quisiera que la cultura se convierta en una oportunidad de fortalecer la amistad y la esperanza, no solo para nosotros, sino también para las nuevas generaciones”, concluyó.

Reconocida como una de las principales exponentes del romance ruso y galardonada con el título honorífico de “Princesa del Romance”, Kirillova es solista del Estado Académico Ruso de la Orquesta Popular “Rossiya”.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado proyectos como “Eternidad del Romance”, dedicado a preservar y difundir la herencia musical de su país.

Su visita a Cuba se desarrolló en el contexto del XV Festival Internacional de Música de Cámara, celebrado en la capital cubana del 29 de octubre al 1 de noviembre bajo el lema “La música que nos une”.

El evento, que reunió a más de 30 agrupaciones, rindió homenaje a los legados de los compositores rusos Serguéi Prokófiev y Dmitri Shostakóvich, consolidándose como un crisol cultural y un espacio de diálogo académico. (ALH)

Wilfredo Camero Hernández/Prensa Latina