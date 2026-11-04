Que nunca falten domingos para Verónica 

A sus 95 años, Verónica Lynn —Premio Nacional de Televisión y de Teatro— sigue siendo una presencia imprescindible en la memoria de la escena cubana.

Su trayectoria, que abarca desde las pequeñas salas de los años cincuenta hasta las más recientes puestas en escena y películas, se convierte ahora en el centro de un homenaje audiovisual: Muchos domingos para Verónica.

El Canal Educativo transmite en dos partes este documental dentro del programa Punto de partida, ampliando su alcance y llevando este homenaje coral a la pantalla televisiva, donde la memoria de Verónica Lynn se multiplica en los hogares de toda Cuba.

La premier oficial de la obra tuvo lugar el pasado 8 de mayo en el cine Chaplin, apenas un día después del cumpleaños número 95 de Verónica Lynn.

Tomado del perfil en Facebook de TV Cubana

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