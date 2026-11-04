El inusual invierno que nos espera a los cubanos

El invierno 2026-2027 podría apartarse considerablemente de lo habitual en Cuba. Entre este noviembre y abril de 2027, el país estará expuesto a una temporada meteorológica más inestable, con mayor incidencia de frentes fríos, descensos de temperatura y períodos de lluvias importantes.

¿Habrá frío durante todo el invierno?

Lo dicho hasta aquí no equivale a afirmar que habrá frío en Cuba durante todo el invierno. Es importante distinguir entre un pronóstico estacional y una predicción del tiempo para cada jornada.Que se esperen temperaturas medias inferiores a las habituales no significa que todos los días serán fríos ni que desaparecerán los períodos cálidos. Lo que los especialistas consideran probable es que durante febrero y marzo tanto las temperaturas máximas como las mínimas se sitúen por debajo de sus respectivos promedios históricos en occidente, centro y oriente.

Tampoco debe interpretarse la previsión de más frentes fríos como una garantía de que todos llegarán acompañados de lluvias intensas. La evolución de cada sistema determinará sus efectos concretos sobre el territorio.

El escenario está asociado, fundamentalmente, al desarrollo de un episodio muy fuerte de El Niño y a posibles alteraciones de la circulación atmosférica en el hemisferio norte.

Más frentes fríos y lluvias

Uno de los rasgos más importantes de la temporada será el posible incremento del número de frentes fríos que llegarán al archipiélago. Estos sistemas, al avanzar sobre Cuba, pueden provocar cambios bruscos del tiempo, lluvias, tormentas y vientos fuertes.

Tras su paso, la entrada de anticiclones continentales migratorios favorecerá nuevas invasiones de aire frío. Algunas podrían ocasionar temperaturas mínimas notablemente bajas, sobre todo a partir de diciembre, cuando se espera que comiencen a sentirse con mayor intensidad los efectos de esas masas de aire.

Pero el comportamiento del invierno no será uniforme. Los especialistas advierten que febrero y marzo podrían concentrar algunos de los episodios más significativos de bajas temperaturas y tiempo severo.

Las precipitaciones tendrán una distribución desigual durante la primera parte de la temporada. Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, el occidente podría registrar acumulados superiores a los promedios históricos, mientras que en el centro se esperan valores próximos a la media y en el oriente, inferiores a lo habitual.

Un pronóstico para seguir de cerca

Conviene recordar que se trata de un pronóstico estacional, sujeto a actualizaciones conforme evolucionen las condiciones oceánicas y atmosféricas. Los avisos sobre fenómenos concretos deberán seguirse a través del INSMET y la Defensa Civil.

Tomado de la página en Facebook de Periódico Girón.

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