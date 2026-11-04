Matanzas social tvyumuri

Inauguraron Casa de Cambio en Hospital Faustino Pérez de Matanzas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Casa de Cambio #Cuba #hospital Faustino Pérez #Matanzas #TV Yumurí

En el  Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Comandante Faustino Pérez Hernández” quedó inaugurado  una Casa de Cambio (CADECA), con el objetivo de acercar los servicios financieros a la población y al personal que labora en esta institución.

La nueva Casa de Cambio, prestará todos los servicios habilitados como el resto de nuestras oficinas en el horario de 8:00 am a 4.00 pm durante todos los días de la semana.

Esta nueva instalación responde a una demanda planteada por los trabajadores y por la población que acude diariamente al hospital. Está nueva oficina permitirá descongestionar las colas en bancos y cajeros automáticos, así como facilitar el acceso al efectivo en un punto de alta concurrencia ciudadana.

Con esta apertura, el hospital matancero amplía los servicios de apoyo a pacientes y trabajadores, en correspondencia con el proceso de bancarización y las transformaciones económicas y sociales del país.

Tomado del perfil en Facebook de Cadeca Matanzas

Post Views: 3

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba Cultura tvyumuri

Que nunca falten domingos para Verónica 

Redacción TV Yumurí
Matanzas Salud tvyumuri

El buen hacer de la doctora Yenisleydi González

Redacción TV Yumurí
Cultura tvyumuri

Filme Mijaín, una mirada a otras realidades de Cuba

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas social tvyumuri

Inauguraron Casa de Cambio en Hospital Faustino Pérez de Matanzas

Cuba Cultura tvyumuri

Que nunca falten domingos para Verónica 

Matanzas Salud tvyumuri

El buen hacer de la doctora Yenisleydi González

Sin categoría

El inusual invierno que nos espera a los cubanos