Inauguraron Casa de Cambio en Hospital Faustino Pérez de Matanzas

En el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Comandante Faustino Pérez Hernández” quedó inaugurado una Casa de Cambio (CADECA), con el objetivo de acercar los servicios financieros a la población y al personal que labora en esta institución.

La nueva Casa de Cambio, prestará todos los servicios habilitados como el resto de nuestras oficinas en el horario de 8:00 am a 4.00 pm durante todos los días de la semana.

Esta nueva instalación responde a una demanda planteada por los trabajadores y por la población que acude diariamente al hospital. Está nueva oficina permitirá descongestionar las colas en bancos y cajeros automáticos, así como facilitar el acceso al efectivo en un punto de alta concurrencia ciudadana.

Con esta apertura, el hospital matancero amplía los servicios de apoyo a pacientes y trabajadores, en correspondencia con el proceso de bancarización y las transformaciones económicas y sociales del país.

Tomado del perfil en Facebook de Cadeca Matanzas

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