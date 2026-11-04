Filme Mijaín, una mirada a otras realidades de Cuba

Participar en un festival internacional de cine hoy es importante, el público está viendo una ventana de nuestro país, y “esa oportunidad de ver esas otras realidades de Cuba es un premio”, resaltó el realizador Rolando Almirante.

Es una ventana de Cuba deportiva, antropológica e indagatoria sobre la participación de “un cubano excelso en las Olimpiadas de París 2024”, dijo en declaraciones a la prensa al argumentar el significado de la película Mijaín, que mereció una Mención de Honor en el 44 Festival Internacional de la Federación de Cine y TV Deportivos, recién concluido en Milán, Italia.

Una de las características del festival es que luego de su fin en su sede italiana, comienza un recorrido internacional por todas las latitudes, en circuitos atípicos de certámenes como Nepal, Serbia, Sri Lanka, República Checa, así como en África, Latinoamérica y Europa.

Es tener la oportunidad de ser vistos en otros 14 países del mundo, significó Almirante, director del largometraje documental junto a Ángel Alderete y el periodista deportivo Héctor Villar.

Estrenada en 2025 y exhibida en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, la cinta narra la historia de Mijaín López, quien en la cúspide de una carrera legendaria, se prepara para enfrentar su mayor desafío: conquistar su quinta medalla de oro olímpica en París 2024.

Este documental sigue de cerca su camino, entre el rigor del entrenamiento, las emociones del equipo y los recuerdos de su natal Herradura, destaca la sinopsis.

A través de los testimonios de su madre Leonor Núñez, su entrenador Raúl Trujillo y el propio Mijaín, se revela no sólo al campeón invicto, sino al hombre humilde, forjado por el sacrificio y el amor a los suyos.

Una historia de voluntad, legado y grandeza contada desde la fibra íntima de quien ha retado al tiempo con su voluntad, resalta.

Como parte de su recorrido internacional, también se ha proyectado en el recién finalizado Festival Internacional de Cine de los Brics+ en San Petersburgo, en París y Roma.

Tomado de CubaSí

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