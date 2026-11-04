Para cuidar con amor

Madres de niños con discapacidad intelectual se suman a la tercera edición de la escuela de cuidadores de personas adultas mayores frágiles, dependientes y en estado de necesidad.

Estos encuentros tienen el objetivo de crear y capacitar habilidades y apoyo físico y emocional a quienes son responsables de atender y proteger al mencionado grupo poblacional.

El curso lo asume un equipo multidisciplinario de atención gerontológica y de trastornos del neurodesarrollo además de fisiatras, logopedas, psiquiatras infantiles y rehabilitadores, ellos enseñan a cuidar con amor, sensibilidad y ofrecen elementos básicos para la conducción de los más vulnerables.

Por ejemplo abordan los principales síndromes geriátricos, el apoyo emocional y psicológico y enfermedades de niños con necesidades especiales, del tema amplía la jefa del departamento de asistencia social, discapacidad y salud mental en la dirección general salud pública, doctora Nora Liss Gómez Domínguez.

Dunia Bermúdez Sañudo/ Tomado de Radio 26

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