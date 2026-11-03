Cuba

Pronostican una afectación de 1966 MW en pico del martes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Cuba #Economía #Electricidad #Energía #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #parques solares fotovoltaicos #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)
En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.
La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1941 MW a las 19:40 horas, superior a lo planificado porque CMC 4 no entro y la demanda fue superior a la planificada.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 4068 MWh, con 633 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 954 MW, la demanda 2120 MW con 1187 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 564 MW.

Pronóstico para el horario pico

Se considera para el horario de máxima demanda la entrada de Rente 6 con 60 MW

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1014 MW con una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1936 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1966 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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