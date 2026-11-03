Matanzas reafirma su candidatura al título

Los Cocodrilos de Matanzas marchan con paso firme cumplida la primera mitad de sus compromisos en la 65 Serie Nacional de Béisbol, ratificando que siguen siendo serios candidatos a revalidar el título. La tropa yumurina se afianza en el segundo puesto de la zona occidental con 14 victorias y 8 reveses al cierre de la primera mitad del torneo.

En cuanto al rendimiento colectivo, el pitcheo se ubica en el sexto puesto del campeonato con una efectividad de 5.37. Los lanzadores de Matanzas mandan en el torneo con 130 ponches propinados y exhiben el mejor promedio de ponches por cada nueve entradas, con 6.78. Además, figuran como el tercer equipo con menos bases por bolas concedidas (86), el tercero que menos libertades otorga a los contrarios con 278 de average y el tercero que menos cuadrangulares permite (16).

Por su parte, la ofensiva se posiciona en el sexto lugar general con un average colectivo de 308, respaldado por 213 imparables que los ubican en el décimo puesto. Destacan como líderes absolutos en bases robadas, con 30. En este departamento los cocodrilos tienen en nómina al líder en almohadillas estafadas del campeonato, Hanyelo Videt con 7, así como otros jugadores que aparecen en los primeros puestos. Los de la Atenasde Cuba acumulan asimismo 15 jonrones (10.º lugar), 33 dobles (11.º) y 2 triples (7.º). En el aspecto defensivo, el conjunto yumurino registra un porcentaje de 972 para ocupar el sexto lugar de la tabla.

Entre los bateadores con mayor protagonismo sobresalen Andrys Pérez, con un average de 388, 26 hits, 5 dobles, 5 jonrones y 19 impulsadas; Eduardo Blanco, con 358 de average, 29 hits, 7 dobles, 1 cuadrangular y 17 remolcadas; Adrián Pérez, con 352 de average, 25 hits, 3 dobles, 1 jonrón y 16 empujadas; y Hanyelo Videt, con 341 de average, 30 incogibles, 3 dobles, 2 vuelacercas y 10 producidas. Asimismo, destacan José Noroña, con 357 de average, 15 hits, 3 dobles, 2 jonrones y 8 impulsadas; y José Prens, con 327 de average, 18 hits, 2 dobles, 2 triples y 12 impulsadas.

Desde el montículo, los serpentineros con mejor efectividad son Naykel Cruz, con 26.1 entradas, 2 juegos ganados, 5 juegos salvados, 0 perdidos, 3.08 de PCL, 13 boletos, 39 ponches y 174 de average opuesto; Yamichel Pérez, con 12.0 entradas, 1 ganado, 1 perdido, 3.75 de PCL, 1 boleto, 7 ponches y .271 de average; Silvio Iturralde, con 23.0 entradas, 1 ganado, 0 perdidos, 4.12 de PCL, 10 boletos, 6 ponches y 270 de average; Yoennis Yera, con 23.0 entradas, 3 ganados, 0 perdidos, 4.70 de PCL, 6 boletos, 25 ponches y .269 de average; y Brian Cedeño, con 14.2 entradas, 2 ganados, 1 perdido, 4.91 de PCL, 5 boletos, 7 ponches y 283 de average le batean sus contrarios.

Con el regreso de Armando Ferrer al banquillo, tras una actuación para el olvido en la pasada Liga Élite, los yumurinos exhiben la solidez de un conjunto que se ha consolidado como uno de los más estables de la pelota cubana en los últimos 15 años.

A partir de este martes, los Cocodrilos de Matanzas enfrentarán en el estadio Victoria de Girón a los Cazadores de Artemisa, en el inicio de los duelos intergrupales entre los equipos de la propia zona occidental.

Héctor Alejandro Castañeda Navarro/ Juventud Rebelde

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