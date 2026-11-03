Comunidades enteras del sur de la provincia de Matanzas como San José de Marcos quedaron sin corriente por varios días.

El robo de aceite dieléctrico de los transformadores de distribución y de las subestaciones provocó que varios de los equipos se quemaran.

El actuar indebido del acusado Brayan Navarro Marrero ocasionó el daño a la población y el impacto económico a varias cooperativas de la provincia de Matanzas.

Los siete hechos ocurrieron en octubre de 2024 y en junio de 2025. Por eso la sala primera de la Penal del Tribunal provincial del Poder Popular los consideró como dos delitos de sabotaje de carácter continuado.

El rosario de hechos inició el 4 de octubre de 2024 cuando Navarro Marrero en la carretera de AG 26 escaló postes eléctricos, a cuatro metros de altura, llave en mano, ejerció presión en el tapón del transformador, lo sacó y drenó el aceite dieléctrico.

Como consecuencia las máquinas de riesgo quedaron fuera de servicio e imposibilitaron la siembra en la temporada de frío del frijol.

El impacto del robo de Brayan Navarro lo pagó el pueblo. El mismo pueblo de Jagüey Grande que en juicio ejemplarizante acudió a la casa de la cultura local para presenciar el acto de justicia popular.

Brayan repitió los hechos el 18 de octubre del 2024 cuando en su bicitaxi volvió a aplicar el modos operandi en el entronque de la Escuela AG 26.

Pocos días después, el 26 de octubre, regresó a la propia dirección y atacó la subestación que abastece de corriente al poblado de Agramonte. De este transformador extrajo otros cien litros del aceite.

Por si fuera poco, dos días después, retornó a la propia subestación y extrajo cien litros más de aceite.

Brayan, de común acuerdo con otros dos acusados: Marvin Spek Pérez y Yaciel Valle Pérez, idearon la continuidad del robo de aceite en transformadores del sistema nacional eléctrico durante el año 2025.

En un carro Mitsubishi, conducido por Yaciel Valle y de propiedad de la Empresa Inmobiliaria del Turismo de Varadero asestaron otro duro golpe el 25 de junio de 2025.

Esta vez el objetivo del ultraje resultó la subestacion de San José de Marcos. De ella extrajeron 600 litros del vital aceite.

Como consecuencia del hecho se quemó el transformador y quedó inhabilitado lo que afectó a más de mil clientes.

Cinco días después, el 30 de junio de 2025, se dirigieron hasta las inmediaciones de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 10 de Octubre en la carretera de AG 26 donde los sorprende uno de los custodios de la entidad. Entonces lograron huir.

Dicen que tanto «va el cántaro a la fuente hasta que la rompe…» A Brayan no le alcanzó la estela de hechos y pese a ser casi atrapados, el 13 de julio volvió a la subestacion eléctrica de San José de Marcos y extrajo más aceite.

En total suman siete hechos de robo de aceite dieléctrico con la participación de Brayan Navarro en octubre de 2024 y junio de 2025.

La Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas sancionó como autor de dos hechos de sabotaje con carácter continuado a Brayan Navarro Marrero a 15 años de privación de libertad;

Los jueces consideraron la edad de 18 años de Brayan al momento de los hechos, así como su cooperación para esclarecer los mismos una vez detenido.

A Marvin Spek Pérez, autor de un hecho de sabotaje de carácter continuado, le impusieron 14 años de privación de libertad y a Yaciel Valle Pérez, ocho años por un delito de sabotaje de carácter simple .

Contra las sanciones impuestas cabe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular una vez sea firme la sentencia.

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