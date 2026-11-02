Cocomar inicia nuevo proyecto

El Grupo Cocomar, Amigos de la Naturaleza del Reparto Peñas Altas en Matanzas, inició el proyecto Cocomar Costa Viva, con el eslogan «Naturaleza que educa, creatividad que transforma».

La iniciativa tiene como objetivo principal visualizar el deterioro del área costera en la Bahía de Matanzas y el uso poco responsable de sus espacios reflejado en el vertimiento de desechos y en la pérdida de zonas naturales.

Con el protagonismo de niños y sus familiares realizarán actividades educativas y recreativas de impacto ambiental, para proteger la biodiversidad y conservar el patrimonio natural, así como la identidad de la comunidad costera.

Esta nueva idea del grupo cuenta con la colaboración del instructor de arte Alexander Medinas, la payasita Arcoiris, el actor económico de gestión privada Bar Dos Primos y la coordinadora de Cocomar Maryvel Delgado López.

Con proyectos de este tipo el grupo Cocomar reafirma su labor social con la formación de valores desde edades tempranas, fomentando además el amor por la naturaleza.

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