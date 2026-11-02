Hospital Faustino Pérez aclara incidente en Ortopedia y desmiente campaña de desprestigio en redes sociales

Ante la circulación de imágenes y comentarios malintencionados en redes sociales con el objetivo de desprestigiar al Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, esta redacción contactó en exclusiva con Renier Oramas Grillo, jefe de Servicios Generales de esa institución, quien ofreció detalles precisos sobre el hecho que se intenta manipular y denunció la intención de generar alarma en la población.

Oramas explicó que la imagen difundida corresponde a un hecho puntual ocurrido el pasado viernes 30 de octubre en el primer cubículo de la sala N del Servicio de Ortopedia. El incidente estuvo relacionado con el colapso del falso techo de esa área, provocado por las ráfagas de viento de alta intensidad que ingresaron a través de una ventana, en combinación con las fuertes lluvias y las condiciones meteorológicas adversas que azotaron la ciudad. El segundo cubículo también presenta afectaciones materiales.

«Es importante contextualizar que las imágenes muestran las consecuencias de este incidente en un espacio delimitado y no representan las condiciones generales de la sala. Se trata de un daño material repentino asociado a las inclemencias del tiempo, cuya magnitud y consecuencias están siendo atendidas por el hospital», aclaró el directivo.

El especialista subrayó que, desde el momento del suceso, el personal del hospital trabaja incesantemente en la recogida de escombros, la evaluación de los daños y la organización de las acciones necesarias para reparar las áreas afectadas, con el propósito de restablecer sus condiciones de funcionamiento y garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

Asimismo, fue enfático al señalar que la situación no ha interrumpido la prestación de los servicios médicos ni la atención a los pacientes, que continúa desarrollándose con el compromiso y la responsabilidad que caracteriza a los profesionales del Faustino Pérez.

Frente a la manipulación de los hechos, Oramas Grillo agradeció la comprensión de pacientes, familiares y trabajadores, y reiteró el compromiso de la institución con la transparencia informativa y la comunicación oportuna.

«Invito a contextualizar los hechos y verificar la información antes de compartir imágenes o comentarios, para contribuir a una comunicación responsable y evitar interpretaciones que puedan generar preocupación innecesaria», concluyó.

La dirección del hospital ratificó su misión de proteger la vida y la salud del pueblo matancero, y no permitirá que campañas de desinformación empañen la labor de una institución de avanzada que, a pesar de las limitaciones materiales impuestas por el bloqueo, se mantiene en la primera línea de combate por el bienestar de la población.

Tomado de Periódico Girón.

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