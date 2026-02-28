Irán lanza misiles balísticos y drones hacia Israel tras agresión

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció hoy el inicio de la primera oleada de ataques a gran escala con misiles balísticos y drones contra Israel, en respuesta a la agresión estadounidense-israelí sobre la nación persa.

En un comunicado, el cuerpo militar informó que la operación constituye una respuesta directa a los bombardeos ejecutados horas antes por Estados Unidos e Israel contra varias provincias iraníes.

El ejército de ocupación israelí confirmó haber detectado una andanada de misiles disparados desde Irán en dirección a su territorio, mientras medios locales reportaron explosiones en el norte y el lanzamiento de proyectiles hacia Tel Aviv.

Las sirenas de alerta sonaron en amplias zonas del norte de la Palestina ocupada, incluida Haifa, en medio de un elevado estado de tensión y medidas de seguridad reforzadas.

Por su parte, la agencia iraní Nournews confirmó el lanzamiento de decenas de misiles balísticos hacia Israel, en lo que describió como parte de una respuesta “contundente”.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió a Washington y Tel Aviv sobre las consecuencias de la escalada.

“Les advertimos antes, y ahora se han embarcado en un camino cuyo fin ya no está en sus manos”, declaró.

Horas antes, la televisión iraní había señalado que la respuesta del país a la agresión sería firme.

La escalada ocurre después de que Estados Unidos e Israel lanzaran este sábado ataques contra múltiples objetivos en distintas provincias iraníes, lo que elevó de forma significativa la tensión en Medio Oriente.

Prensa Latina

