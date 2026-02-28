Pronóstico del tiempo para hoy

Amanecerá con poca nubosidad en gran parte del país, excepto en zonas de la costa norte central y oriental donde estará parcialmente nublado, desde el final de mañana estará parcialmente nublado en todo el archipiélago. En la tarde se nublará en la región oriental y central, con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas, en el occidente las precipitaciones serán aisladas.

Las temperaturas máximas estarán entre 30 y 33 grados Celsius, superiores en localidades del interior. Las temperaturas en la noche estarán entre 21 y 24 grados Celsius.

Los vientos serán variables y débiles con régimen de brisas marinas en la tarde.

Habrá mar tranquila en el norte de occidente y centro, en el resto de la costa predominará el poco oleaje.

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET.

