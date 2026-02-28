Arlenis Sierra este sábado en la fuerte clásica de Bélgica

La cubana Arlenis Sierra correrá este sábado la fuerte Clásica Omloop Het Nieuwsblad de Bélgica, correspondiente al Tour Mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), máxima categoría femenina de ruta en el planeta.

Esta carrera de media montaña, que inicia la temporada europea en terreno adoquinado, tendrá un recorrido de 137 kilómetros desde la 1:45 p. m. entre la ciudad de Gante y la de Ninove.

El pelotón no solo tendrá que enfrentar la distancia, también el frío y la lluvia, así como nueve elevaciones y cinco tramos de adoquines, algunos de ellos combinados, que multiplica las oportunidades de ataques y tácticas, que pueden ser definitorios.

Como es habitual en esta Clásica (carrera de un día), las subidas serán las que mayores estragos provoquen en las concursantes, principalmente en la por la famosa combinación de Muur de Geraarsdsbergen (1,2 km; 7 %) y Bosberg (800 m; 6,5 %) antes de una ligera bajada de 12 kilómetros hasta la meta en Ninove.

De los 23 equipos anunciados, 14 poseen la más alta clase (WWT), entre ellos Movistar que, junto a la cubana, será defendido por las británicas Cat Ferguson y Carys Lloyd, la alemana Liane Lippert, la francesa Aude Biannic y la española Sheyla Gutiérrez.

«Es una carrera dura, en la que me tocará trabajar mucho para Liane y Cat, pero todo bien y espero hacerla lo mejor posible», manifestó a JIT la destacada pedalista manzanillera, quien viste el uniforme de la escuadra española desde 2022.

Sin embargo, la experiencia de Arlenis en equipos profesionales data de 2017 cuando la fichó el team Astaná, del que fue miembro hasta 2020. La temporada siguiente integró el A.R. Monex, también de la categoría Women’s Pro Cycling Team (CTW)

Después de competir este año en el Challenge Mallorca de tres etapas (sexta en la penúltima); en la UAE Tour Women 2026 de cuatro (21 en la segunda) y en la Clásica de Almería, sublíder en el sprint final, Sierra arribó en la tarde de este jueves a Bélgica.

Sonriente comentó «aquí siempre hace frío», por lo que para la caribeña no es de sus carreras preferidas, pero mantiene su acostumbrada disposición a vencer otro de los muchos retos del ciclismo de ruta al más alto rango.

Sierra recordó que una de sus metas principales en este ciclo es clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para los que tendrá tiempo de acumular puntos en el ranking universal, ahora con mayor deleite por lo que significa de inspiración Marck, quien en marzo próximo arriba a su primer año de vida.

Tras más de una temporada y media sin competir, y por la cercanía del Campeonato Mundial de Ruta 2026, en septiembre en Montreal, Canadá, reveló que «no creo que asista, realmente es muy duro para hacerlo sola, me concentro ahora en mi reinicio. Ya veremos en el 2027».

Aun así en solitario, sin una compatriota que le acompañe como le gustaría, la ciclista cubana conquistó en las citas del orbe de 2021 el quinto escaño y en 2022, el sexto. Toda una proeza.

Después de la edición 21 de la clásica en el difícil terreno belga, Arlenis regresa el domingo a España y, tras breve encuentro con Marck y su esposo, el también ciclista Leandro Marcos, participará del 6 al 8 de marzo en la IV Vuelta a Extremadura, región fronteriza por su zona oeste con Portugal.

Lisset Isabel Ricardo Torres/ Jit

