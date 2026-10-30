Café Mezclao dedica su espacio a artistas matanceros

El espacio cultural Café Mezclao homenajeó a creadores matanceros que celebraron su onomástico en el mes de octubre.

La actividad aconteció en la Casa Social de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas.

Milene Aguilera, Maylan Álvarez y Hugo Hodelín Santana, leyeron algunos de sus versos durante el encuentro.

Las actuaciones de Conchita Torres y su grupo, la decimista Cecilia Soto y los músicos Olga Margarita Muñoz y Mario Guerrero, animaron la velada.

El Café Mezclao rifó los títulos «Sigfredo Ariel: la vida en un trapecio» y «Palabras en Soledad», así como «Máscaras y relatos en poesía» de Luis Marimón, y una obra del artista matancero Lorenzo Prieto.

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