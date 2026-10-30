Cultura social tvyumuri

Café Mezclao dedica su espacio a artistas matanceros

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Café Mezclao #Cuba #Matanzas #TV Yumurí

El espacio cultural Café Mezclao homenajeó a creadores matanceros que celebraron su onomástico en el mes de octubre.

La actividad aconteció en la Casa Social de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas.

Milene Aguilera, Maylan Álvarez y Hugo Hodelín Santana, leyeron algunos de sus versos durante el encuentro.

Las actuaciones de Conchita Torres y su grupo, la decimista Cecilia Soto y los músicos Olga Margarita Muñoz y Mario Guerrero, animaron la velada.

Actuación de Margarita Muñoz y Mario Guerrero.
Actuación de Margarita Muñoz y Mario Guerrero.

 

 

 

 

 

 

 

 

El Café Mezclao rifó los títulos «Sigfredo Ariel: la vida en un trapecio» y «Palabras en Soledad», así como «Máscaras y relatos en poesía» de Luis Marimón, y una obra del artista matancero Lorenzo Prieto.

Post Views: 4

By Amanda Pérez Aguerrebere

Entradas relacionadas

Cultura

Pueblos autóctonos de Brasil en Fotocanímar 2026

Alejandro López Quintero
Matanzas tvyumuri

Nuevas estrategias en Matanzas para distribución de energía eléctrica

Redacción TV Yumurí
Deportes tvyumuri

Serie Nacional: Vegueros arden y Avispas defienden su nido

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura social tvyumuri

Café Mezclao dedica su espacio a artistas matanceros

Mundo

Irán niega haber respondido a una carta sobre negociaciones

Cuba

Bloqueo económico impacta en la enseñanza primaria

Mundo

UNA-HAITÍ condena operaciones militares de El Salvador