«Amiguitos del ahorro» en Matanzas

Fomentar la educación financiera desde edades tempranas representa el propósito del círculo de interés «Amiguitos del ahorro».

La iniciativa la desarrollan los trabajadores del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y el Palacio de Pioneros Provincial «Paquito González Cueto», en Matanzas.

El proyecto comenzó el pasado año con educandos de sexto grado de la Escuela Primaria Julio Rafael Pino Machado. En el actual curso escolar incorpora a pioneros de tercer grado del propio centro educativo.

El primer encuentro tuvo lugar en la Dirección Provincial de Bandec. Los pequeños intercambiaron con directivos y especialistas sobre la importancia del ahorro, el funcionamiento de los bancos y los servicios financieros, como parte de las actividades por la Semana Nacional de la Educación Financiera y en vísperas del Día Mundial del Ahorro, que se celebra cada 31 de octubre.

Según explicó Ailín Lozano Lozano, comunicadora institucional de Bandec en Matanzas, durante la jornada llamó la atención el conocimiento que poseen los niños sobre el ahorro y el uso de herramientas digitales como Transfermóvil, cuyos servicios identificaron a partir de operaciones como las transferencias y las consultas de saldo.

La iniciativa prevé encuentros mensuales y trimestrales para acercar a los pequeños al quehacer bancario mediante actividades didácticas sobre los servicios de Bandec, las diferentes denominaciones de los billetes, los tipos de tarjetas y el funcionamiento de los canales de pago electrónico.

Con esta experiencia, el círculo de interés «Amiguitos del ahorro» vincula la formación vocacional con el aprendizaje de hábitos financieros responsables y ofrece a los más pequeños conocimientos útiles para administrar los recursos desde la infancia.

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