Guiteras enciende la caldera

Los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, iniciaron el arranque del bloque con el encendido de la caldera tras los positivos resultados de las pruebas hidráulica y neumática, de tal forma que la sincronización pudiese alcanzarse avanzada la noche.

Al decir del ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino, se trata de un arranque lento, con la finalidad de reducir al mínimo las tensiones mecánicas de los metales de la caldera.

En esta oportunidad, junto a las las labores correctivas en dos importantes elementos de la caldera, se acometieron trabajos en válvulas, sistema eléctrico y sobre todo en la automática de la planta.

Participaron en este mantenimiento por avería efectivos de la unidad central de reparaciones de la capital, así como brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas de Cienfuegos, La Habana y del distrito matancero, así como trabajadores de la Guiteras.

José Miguel Solís/ Tomado de Radio 26

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