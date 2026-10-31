Cuba Matanzas social tvyumuri

Guiteras enciende la caldera

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #CTE Antonio Guiteras #Cuba #Matanzas #Prueba hidráulica #TV Yumurí

Los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, iniciaron el arranque del bloque con el encendido de la caldera tras los positivos resultados de las pruebas hidráulica y neumática, de tal forma que la sincronización pudiese alcanzarse avanzada la noche.

Al decir del ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino, se trata de un arranque lento, con la finalidad de reducir al mínimo las tensiones mecánicas de los metales de la caldera.

En esta oportunidad, junto a las las labores correctivas en dos importantes elementos de la caldera, se acometieron trabajos en válvulas, sistema eléctrico y sobre todo en la automática de la planta.

Participaron en este mantenimiento por avería efectivos de la unidad central de reparaciones de la capital, así como brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas de Cienfuegos, La Habana y del distrito matancero, así como trabajadores de la Guiteras.

José Miguel Solís/ Tomado de Radio 26

Post Views: 32

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba social tvyumuri

La Calle del Medio: difícil mantenerla

Redacción TV Yumurí
Cuba Cultura social tvyumuri

Ballet Laura Alonso anuncia Gala Concierto en el Teatro Nacional de Cuba

Redacción TV Yumurí
Cuba Matanzas social tvyumuri

«Amiguitos del ahorro» en Matanzas

Roxana Valdés Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba social tvyumuri

La Calle del Medio: difícil mantenerla

Cuba Cultura social tvyumuri

Ballet Laura Alonso anuncia Gala Concierto en el Teatro Nacional de Cuba

Cuba Matanzas social tvyumuri

Guiteras enciende la caldera

Cuba Matanzas social tvyumuri

«Amiguitos del ahorro» en Matanzas