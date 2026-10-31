Ballet Laura Alonso anuncia Gala Concierto en el Teatro Nacional de Cuba

El Ballet Laura Alonso (BLA), del Centro ProDanza de Cuba, presentará una Gala Concierto los días 6, 7 y 8 de noviembre, a las 5:00 p. m. en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.

La propuesta incluye una selección de escenas y piezas representativas del repertorio clásico y contemporáneo, entre ellas fragmentos del segundo acto de Giselle y pas de deux de El lago de los cisnes; además de escenas de Romeo y Julieta, La Bayadera y Don Quijote, y pasajes de Carmen y Coppelia, todos con versiones coreográficas de la maestra Laura Alonso.

También incorporará La muerte del cisne, de Michel Fokine (1880-1942), y Rosas Rojas, del coreógrafo Stephen Mills, en una presentación que reúne diferentes estilos y momentos del repertorio danzario.

Según información divulgada por el equipo de comunicación de la compañía, las entradas estarán disponibles a partir del martes 3 de noviembre en la taquilla del propio teatro, de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

Con esta iniciativa, el BLA acerca al público una selección de obras del repertorio internacional, a través de una puesta que combina tradición clásica y propuestas coreográficas de distintas épocas.

Tomado de Cubasí

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