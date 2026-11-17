El Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño estrena el servicio de urgencia de estomatología para atender a la población infantil que precise de esa atención especializada.

Tras readecuar un área de la institución de salud y desarrollar las necesarias acciones constructivas para la instalación del equipamiento se logró activar asistencia de esta especialidad.

La doctora estomatóloga Kenia Rangel Aguado precisó detalles sobre esta nueva sala.

«El servicio comenzó hace aproximadamente dos semanas. Es un servicio integral de urgencias que hace tiempo estaba en necesidad de crearlo con el objetivo de atender a todos los niños con afecciones estomatológicas. «Atendemos todo tipo de dolor, celulitis, accesos, contamos con una consulta equipada con un sillón estomatológico completamente nuevo, contamos con un lámpara de colágeno que viene equipado en el sillón, a ello se suma un ultrasonido dental».

El nuevo equipamiento mejorará sin dudas la calidad de vida los pequeños, y se suma a los innumerables servicios hospitalarios que brinda la institució matancera.

La doctora Rangel Aguado informa que prestarán asistencia las 24 horas del día, elogiando también las excelentes condiciones del local.

«La consulta está muy bien estructurada, cuenta con condiciones higiénicas muy buenas. La dirección del hospital nos ha apoyado en todo respecto a la instalación de los equipos necesarios. Nos ha brindado todos los recursos que han tenido a su disposición para la apertura de la consulta»

Los especialistas refieren que la salud bucodental es un componente esencial en el bienestar de las personas, de ahí que la integración de servicios odontológicos en el hospital pediátrico de Matanzas emerge como una estrategia innovadora y efectiva para abordar las necesidades de salud bucal de la población infantil.

Del perfil del Hospital Pediatrico Eliseo Noel Caamaño

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