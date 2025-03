Este 2025, conos más precisos pero mucha precaución

Conversamos hace solo unas semanas acerca de los resultados preliminares publicados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con respecto a los pronósticos de trayectoria e intensidad durante la temporada 2024. En dichos resultados se exponía que tales pronósticos habían establecido un récord de precisión en cuanto a las posiciones pronosticadas, y que los de intensidad, aunque no habían estado a su altura, en los plazos más allá de los 3 días (72 horas) habían tenido un buen desempeño.

En ese texto adelantamos que una posible consecuencia de esta mejoría en los pronósticos: implicaría seguramente modificaciones en el cono de incertidumbre. Este gráfico, el más popular ante la amenaza de algún ciclón tropical, se construye usando el comportamiento de los pronósticos en los últimos 5 años, para mostrar los posibles errores con respecto a una trayectoria central o más probable. Es por ello que una mejora da lugar a que estos errores sean más pequeños y por tanto el cono se reduzca ligeramente. El cono se conforma trazando circunferencias alrededor de esos puntos pronosticados, cuyo radio responde a ese valor promedio calculado a de las diferencias entre las posiciones pronosticadas y reales.

En las primeras 24 horas no va a sufrir cambios, pero en el resto del pronóstico sí, aunque no va a resultar muy evidente esta modificación, ya que se va a “encoger” entre un 2 y un 6 %. De estos plazos, el que más va a reducirse es el de 96 horas (4 días), que va a disminuir en poco más de 33 kilómetros de diámetro (16 kilómetros de radio), por lo que su amplitud total será de unos 263 kilómetros (poco más de 131 kilómetros a cada lado).

Para ver realmente el progreso que han hecho estas predicciones, además de invitarles a que lean la entrega reciente donde comentamos la comparativa con hace 20 años, vamos a utilizar esta excelente gráfica generada por el Dr. Brian McNoldy (@BmcNoldy en X).

En la imagen podemos ver la evolución en los últimos 20 años, tomando como referencia el pronóstico del huracán Irma. En 2005 hubiera implicado alertar para 5 días un área mucho más grande.

Fíjese como el salto en esos primeros 10 años fue mucho mayor a las mejoras en la última década y como esta se concentra en el periodo entre 2 y 4 días. Es precisamente en el cual se toman las medidas para prepararnos ante su posible impacto y minimizar sus efectos.

En este tema no se puede dejar de mencionar que, aunque su nombre correcto es cono de incertidumbre, este no muestra la “incertidumbre real” con respecto al pronóstico. La amplitud del cono va a ser la misma para cualquier ciclón tropical, no importa que tan pequeña o grande sea la certeza que se tenga en su evolución. No guarda relación alguna con el tamaño del ciclón tropical y por tanto sus efectos se van a extender mucho más allá del límite del cono, incluso si este siguiera exactamente la línea central. Por ello aunque usted “se vea a salvo” fuera del cono y ese siga al pie de la letra el pronóstico, tome mucha precaución en función de los efectos que se pronostiquen.

(Elier Pila Fariñas/Cubadebate)

