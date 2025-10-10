Mundo

Rusia asesta golpe masivo a la infraestructura energética que alimenta al complejo militar de Ucrania

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Conflicto en ucrania #Rusia #Ucrania

Esta acción fue lanzada como respuesta «a los ataques terroristas» del régimen de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado este viernes que las Fuerzas Armadas del país realizaron un ataque masivo contra objetivos de la infraestructura energética que garantizaban el funcionamiento de las instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania.
Según precisó la cartera, esta acción fue lanzada como respuesta «a los ataques terroristas» del régimen de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso. Se detalla que el Ejército ruso usó armas de alta precisión y largo alcance terrestres y aéreas, incluidos misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal, así como con vehículos aéreos no tripulados de combate.

«Los objetivos del ataque se han alcanzado. Todos los objetivos designados han sido impactados», informó el organismo.

Tras el ataque masivo de Rusia, se han reportado cortes de energía en varias provincias del país, informó el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. Precisó que se trata de las provincias de Kiev, Chernígov, Cherkask, Járkov, Sumy, Poltava, Odesa, Dnepropetrovsk y Kirovogrado, así como en las partes controladas por Kiev de las provincias rusas de Zaporozhie y Jersón.

