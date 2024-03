Explica funcionaria estadounidense su renuncia al Departamento de Estado

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, Israel ha utilizado bombas estadounidenses en su guerra en Gaza, que ha matado a más de 32.000 personas ( 13.000 de ellas niños ) y muchas otras han quedado sepultadas bajo los escombros, según el Ministerio de Salud de Gaza. Israel está acusado de manera creíble de matar de hambre a los 2 millones de personas que quedan, según el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación; Un grupo de líderes de organizaciones benéficas advierte que sin la ayuda adecuada, es probable que cientos de miles más pronto se unan a los muertos.

Sin embargo, Israel todavía planea invadir Rafah, adonde ha huido la mayoría de la población de Gaza ; Los funcionarios de la ONU han descrito la matanza que se espera que se produzca como “ más allá de la imaginación ”. En Cisjordania, colonos armados y soldados israelíes han matado a palestinos, incluidos ciudadanos estadounidenses . Estas acciones, que, según han testificado expertos en la materia constituyen un delito de genocidio , se llevan a cabo con el apoyo diplomático y militar del gobierno de Estados Unidos.

Durante el año pasado trabajé para la oficina dedicada a la promoción de los derechos humanos en Medio Oriente. Creo firmemente en la misión y en la importante labor de esa oficina. Sin embargo, como representante de un gobierno que está permitiendo directamente lo que la Corte Internacional de Justicia ha dicho que podría ser un genocidio en Gaza, ese trabajo se ha vuelto casi imposible. Incapaz de servir a una administración que permite tales atrocidades, he decidido renunciar a mi puesto en el Departamento de Estado.

Cualquier credibilidad que tuviera Estados Unidos como defensor de los derechos humanos ha desaparecido casi por completo desde que comenzó la guerra. Los miembros de la sociedad civil se han negado a responder a mis esfuerzos por contactarlos. Nuestra oficina busca apoyar a los periodistas en Medio Oriente; sin embargo, cuando las ONG me preguntaron si Estados Unidos puede ayudar cuando los periodistas palestinos son detenidos o asesinados en Gaza, me decepcionó que mi gobierno no hiciera más para protegerlos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, noventa periodistas palestinos en Gaza han sido asesinados en los últimos cinco meses. Esta es la cifra más alta registrada en cualquier conflicto desde que el CPJ comenzó a recopilar datos en 1992.

Al renunciar públicamente, me entristece saber que probablemente me excluyo de un futuro en el Departamento de Estado. Al principio no había planeado una dimisión pública. Debido a que mi tiempo en State había sido tan corto (me contrataron con un contrato de dos años), no pensé que importara lo suficiente como para anunciar públicamente mi renuncia. Sin embargo, cuando comencé a contarles a mis colegas mi decisión de renunciar, la respuesta que escuché repetidamente fue: “Por favor, hablen por nosotros”.

En todo el gobierno federal, empleados como yo hemos intentado durante meses influir en las políticas, tanto internamente como, cuando eso fracasó, públicamente. Mis colegas y yo observamos con horror cómo esta administración entregaba miles de municiones guiadas con precisión, bombas, armas pequeñas y otra ayuda letal a Israel y autorizaba miles más , incluso sin pasar por el Congreso para hacerlo. Estamos consternados por el flagrante desprecio de la administración por las leyes estadounidenses que prohíben a Estados Unidos brindar asistencia a ejércitos extranjeros que cometen graves violaciones de derechos humanos o que restringen la entrega de ayuda humanitaria .

La propia política de la administración Biden establece: “La legitimidad y el apoyo público a las transferencias de armas entre las poblaciones tanto de Estados Unidos como de las naciones receptoras depende de la protección de los civiles contra daños, y Estados Unidos se distingue de otras fuentes potenciales de transferencias de armas elevando la importancia de proteger a los civiles”. Sin embargo, esta noble declaración de política ha estado directamente en contradicción con las acciones del presidente que la promulgó.

El propio presidente Joe Biden admite indirectamente que Israel no está protegiendo a los civiles palestinos de cualquier daño . Bajo la presión de algunos demócratas del Congreso, la administración emitió una nueva política para garantizar que las transferencias militares al extranjero no violen las leyes nacionales e internacionales pertinentes.

Sin embargo, recientemente el Departamento de Estado determinó que Israel cumple con el derecho internacional al conducir la guerra y brindar asistencia humanitaria. Decir esto cuando Israel impide la entrada adecuada de ayuda humanitaria y Estados Unidos se ve obligado a lanzar alimentos desde el aire a los hambrientos habitantes de Gaza, este hallazgo es una burla de las afirmaciones de la administración de preocuparse por la ley o por el destino de los palestinos inocentes.

Algunos han argumentado que Estados Unidos carece de influencia sobre Israel. Sin embargo, el mayor general israelí retirado Yitzhak Brick señaló en noviembre que todos los misiles, bombas y aviones de Israel provienen de Estados Unidos. “En el momento en que cierran el grifo, no se puede seguir peleando”, afirmó. “Todo el mundo entiende que no podemos librar esta guerra sin Estados Unidos. Y punto.”

Incluso ahora, Israel está considerando invadir el Líbano, lo que conlleva un mayor riesgo de conflicto regional que sería catastrófico. Estados Unidos ha tratado de impedir este resultado, pero no muestra ningún interés en retener armas ofensivas de Israel para imponer una mayor moderación allí o en Gaza. Por lo tanto, el apoyo de Biden al gobierno de extrema derecha de Israel corre el riesgo de provocar una conflagración más amplia en la región, que bien podría poner a las tropas estadounidenses en peligro.

Muchos de mis colegas se sienten traicionados. Escribo por mí misma, pero hablo por muchos otros, incluido Federales Unidos por la Paz, un grupo que se moviliza por un alto el fuego permanente en Gaza y que representa a los trabajadores federales a título personal en todo el país y en 30 agencias y departamentos federales. Después de cuatro años de los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump para paralizar el departamento , los empleados estatales aceptaron la promesa de Biden de reconstruir la diplomacia estadounidense. Para algunos, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania contra la ocupación ilegal y los bombardeos de Rusia pareció restablecer el liderazgo moral de Estados Unidos. Sin embargo, la administración sigue permitiendo la ocupación ilegal y la destrucción de Gaza por parte de Israel.

Me atormenta la última publicación en las redes sociales de Aaron Bushnell , el militar de 25 años de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se autoinmoló frente a la embajada de Israel en Washington el 25 de febrero: “A muchos de nosotros nos gusta preguntarnos: ‘¿Qué haría si estuviera vivo durante la esclavitud? ¿O en el Sur de Jim Crow ? ¿O en el apartheid? ¿Qué haría yo si mi país estuviera cometiendo genocidio? La respuesta es que lo estás haciendo. Ahora mismo.”

Ya no puedo continuar con lo que estaba haciendo. Espero que mi renuncia pueda contribuir a los muchos esfuerzos para presionar a la administración para que retire el apoyo a la guerra de Israel, por el bien de los dos millones de palestinos cuyas vidas están en riesgo y por el bien de la posición moral de Estados Unidos en el mundo. (ALH)

Tomado de CNN / Versión al español de Cubadebate