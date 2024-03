Presidente Lula da Silva presenta Plan Juventud Negra Viva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó el jueves un plan de apoyo a la juventud negra con un discurso contra el racismo, al que calificó como una “lacra” que debe ser combatida en el país y en el mundo.

El proyecto, bautizado como Plan Juventud Negra Viva, sirvió de plataforma para que el presidente Lula anunciara nuevos programas de apoyo a la juventud, que contemplan diversas acciones para promover una mayor inclusión áreas como la educación, la salud, la cultura, el deporte y la seguridad, entre muchas otras.

“Es necesario entender que, cuando vemos a una persona negra, no estamos viendo un color, estamos viendo a un ser humano que tiene sentimientos, deseos, que quiere vivir dignamente y que debe ser respetado. No podemos creer que eso es normal y no podemos ser apáticos frente a ese exterminio”, declaró el mandatario.