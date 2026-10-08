Mundo

Torre de Gálata se ilumina con los colores de la bandera palestina

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Estambul #Franja de Gaza #Palestina #Torre de Gálata #Turquía

La Torre de Gálata, uno de los monumentos más emblemáticos de Estambul, se iluminó hoy con los colores de la bandera palestina al cumplirse tres años del inicio de la guerra en la Franja de Gaza.

Esa iniciativa busca llamar la atención sobre la situación de la población palestina y rendir homenaje a las víctimas del conflicto.

Turistas nacionales y extranjeros, así como residentes de la zona, fotografiaron la iluminación con sus teléfonos móviles.

Pese al acuerdo de alto el fuego anunciado el 10 de octubre de 2025, los ataques israelíes en Gaza continúan, según fuentes palestinas, con un saldo de mil 467 muertos y cinco mil 161 heridos desde la entrada en vigor de la tregua.

Las autoridades palestinas también denuncian restricciones a la entrada de alimentos, medicamentos, suministros médicos, materiales para refugios y viviendas prefabricadas, en un territorio donde unos 2,4 millones de personas afrontan una grave crisis humanitaria, incluidos 2,15 millones de desplazados.

Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí causó más de 74 mil muertos y 175 mil heridos, de acuerdo con cifras palestinas.

La destrucción afectó y afecta la infraestructura de la Franja, donde gran parte de la población depende de la ayuda humanitaria. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 19

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Mundo tvyumuri

OIM cifra en más de 200 mil los desplazados en Yemen

Redacción TV Yumurí
Mundo

Miles de estudiantes en defensa de Lula y contra Bolsonaro

Redacción TV Yumurí
Mundo

Incendio forestal arrasa mil 200 hectáreas en Nueva Zelanda

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Darán a conocer Nobel de Literatura 2026

Matanzas

Italia y Cuba fortalecen producción sostenible de piña y aguacate

Mundo

Torre de Gálata se ilumina con los colores de la bandera palestina

Deportes

Mundial de Judo 2026: Grigalashvili y Kaju reinan en Bakú