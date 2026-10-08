Torre de Gálata se ilumina con los colores de la bandera palestina

Esa iniciativa busca llamar la atención sobre la situación de la población palestina y rendir homenaje a las víctimas del conflicto.

Turistas nacionales y extranjeros, así como residentes de la zona, fotografiaron la iluminación con sus teléfonos móviles.

Pese al acuerdo de alto el fuego anunciado el 10 de octubre de 2025, los ataques israelíes en Gaza continúan, según fuentes palestinas, con un saldo de mil 467 muertos y cinco mil 161 heridos desde la entrada en vigor de la tregua.

Las autoridades palestinas también denuncian restricciones a la entrada de alimentos, medicamentos, suministros médicos, materiales para refugios y viviendas prefabricadas, en un territorio donde unos 2,4 millones de personas afrontan una grave crisis humanitaria, incluidos 2,15 millones de desplazados.

Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí causó más de 74 mil muertos y 175 mil heridos, de acuerdo con cifras palestinas.

La destrucción afectó y afecta la infraestructura de la Franja, donde gran parte de la población depende de la ayuda humanitaria. (ALH)

Tomado de Prensa Latina