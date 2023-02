Cuba envía condolencias a Siria y Türkiye

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, enviaron mensajes de condolencias a los pueblos y Gobiernos de Siria y Türkiye luego del terremoto de 7.8 que en la madrugada de este lunes causó al menos 2 000 muertos y daños materiales en ambas naciones.

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes el sur de Türkiye y también sacudió con fuerza a Siria, además de ser percibido en naciones cercanas. Fuertes réplicas continúan azotando la región, una de las cuales alcanzó una magnitud de 7.5.

El terremoto ocurrió a las 4:17 am hora local y a unos 24.1 kilómetros de profundidad. Ha sido uno de los más fuertes registrados en la región en más de 100 años, y se produjo a 23 kilómetros al este de Nurdagi, en la provincia turca de Gaziantep.

Según las cifras reportadas hasta media mañana, más de 2 000 personas han muerto en Türkiye y Siria y miles más han resultado heridas durante el fuerte terremoto.

Our heartfelt condolences to the people and government of Syria as well as our will to cooperate after the strong earthquake that hit the country and caused the loss of human lives and material damages. Best wishes for the prompt recovery of the injured. pic.twitter.com/eo2MOuQHd8

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 6, 2023