Concursante jamaicana de Miss Universo con hemorragia cerebral

La Organización Miss Universo compartió este lunes una actualización sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el evento del 2025, que sufrió una grave caída durante las presentaciones en la competencia preliminar, celebrada el 19 de noviembre en Tailandia.

El suceso le provocó a la modelo «una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes», reza el comunicado. Fue ingresada de inmediato en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo monitoreo neurológico constante y continúa requiriendo supervisión especializada las 24 horas, detallaron desde el certamen.

Asimismo, indicó que Henry regresará a su país en los próximos días acompañada de un equipo médico completo y será trasladada directamente a un hospital para continuar su tratamiento y recuperación. También señaló que «ha cubierto todos los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia, así como el alojamiento y la manutención de la madre y la hermana de la modelo, quienes la han acompañado durante este difícil período». Además, financia el vuelo de repatriación con escolta médica organizado por el hospital y «se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente«, agregó.

Al mismo tiempo, desde la Organización Miss Universo calificaron de «totalmente inexactos» informes de prensa que sugieren que Henry contribuyó de alguna manera al suceso. «La organización Miss Universo nunca ha atribuido la culpa a la doctora Henry y confirma que dichas sugerencias son infundadas y no reflejan la realidad«, concluyeron. (ALH)

Tomado de Rusia Today

