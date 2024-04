Brasil lanza programa para frenar deforestación de la Amazonia

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó el martes el programa Unión con los Municipios para la Reducción de la Deforestación y de los Incendios Forestales en la Amazonia, con una inversión de 145.7 millones de dólares para promover el desarrollo sostenible en 70 municipios prioritarios de esta región brasileña.

Los fondos provendrán del Fondo Amazonia y del programa Floresta+, una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático para crear, promover y consolidar el mercado de servicios medioambientales. Lula afirmó que las inversiones ayudarán al país a alcanzar el objetivo de deforestación cero para 2030.

Según datos de la Presidencia, los municipios que participan de la iniciativa son responsables de cerca del 78 por ciento de la deforestación del bioma en 2022, por eso el programa prevé apoyar a 70 municipios prioritarios a prevenir, vigilar, controlar y reducir la degradación. De ellos 53 ya se han sumado, los 17 restantes aún pueden adherirse hasta el 30 de abril.

“Necesitamos cuidar la reserva forestal más grande del mundo, que está bajo nuestro cuidado, y tratar de hacer del cuidado de la reserva forestal una forma de mejorar no sólo la calidad del ayuntamiento y de la gente, sino también de mejorar las condiciones financieras de la ciudad”, afirmó el presidente.

La lógica adoptada para la asignación de recursos a los municipios será la del pago por resultados; por lo tanto, cuanto mayor sea la reducción anual de la deforestación y la degradación, mayor será la cantidad invertida. Lula señaló que Brasil también necesita maximizar las ganancias de aquellos que se benefician de la preservación del bosque.

“Tenemos que hacer que la gente se dé cuenta de que mantener el bosque en pie es un beneficio económico, a veces mucho mayor que un rebaño de ganado. No es que no sea necesario criar ganado. Pero se puede criar ganado en un lugar donde no sea necesario talar el bosque”, añadió el presidente. (ALH)

Tomado de Telesur