España anuncia reapertura de su embajada en Teherán

“Regresamos a Teherán”, publicó la embajada en su sitio web.

“El embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, junto con el equipo diplomático y el personal local, retoma su labor con el compromiso de apoyar la paz”, añadió la embajada.

Desde el inicio de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, Madrid ha mantenido una postura firme de oposición a dicha agresión.

A finales de marzo, España, miembro de la OTAN, decidió cerrar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra contra Irán, liderando así a los países europeos en su rechazo a la guerra entre Estados Unidos e Israel. (ALH)

Tomado de Cubadebate