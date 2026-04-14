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España anuncia reapertura de su embajada en Teherán

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Conflicto #Embajadas #España #Irán #Medio Oriente #Relaciones bilaterales #Relaciones diplomáticas

España anunció el 13 de abril la reapertura de su embajada en Teherán.

“Regresamos a Teherán”, publicó la embajada en su sitio web.

“El embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, junto con el equipo diplomático y el personal local, retoma su labor con el compromiso de apoyar la paz”, añadió la embajada.

Desde el inicio de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, Madrid ha mantenido una postura firme de oposición a dicha agresión.

A finales de marzo, España, miembro de la OTAN, decidió cerrar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra contra Irán, liderando así a los países europeos en su rechazo a la guerra entre Estados Unidos e Israel. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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