Ministro de Economía y Planificación constata avances del proyecto de biometano en Martí

El Ministro de Economía y Planificación de Cuba, Joaquín Alonso Vázquez, junto al viceministro Roberto Rangel Ortega, realizaron un recorrido por el municipio de Martí para comprobar los avances del proyecto de municipio sostenible y, en particular, los detalles finales de la planta de biometano, una tecnología pionera en el país que convertirá los desechos porcinos en combustible para el transporte público.

El recorrido, que incluyó la inspección de la planta procesadora y otras áreas de alta tecnología del territorio, contó con la participación del primer secretario del Partido en la localidad, Daniel Alexander Olivera Portilla; la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Raiza Morejón Ramos; y el intendente, Osbani Castañedo Larena.

Durante la visita, Ricardo Núñez, oficial del Programa de Gobernabilidad y Transformación Productiva del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba, ofreció una panorámica del proyecto “Acción Global para el Cambio Climático: municipalidad Martí hacia un modelo sostenible carbón neutro”, que tiene como núcleo el uso del gas metano a partir de residuales porcinos, primera experiencia de este tipo en la Isla.

El proyecto, que se desarrolla en cooperación con la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” y entidades nacionales, transformará los desechos orgánicos de las cochiqueras en biometano, un gas renovable que alimentará cinco ómnibus de la marca china Yutong, destinados al transporte público interno del municipio y a las rutas hacia Cárdenas y la ciudad de Matanzas, con lo que se beneficiará a más de 22 mil residentes locales y pobladores de territorios aledaños.

La obra, altamente automatizada, cuenta con un gasoducto de 14 kilómetros que transportará el gas desde los centros porcinos hasta la planta procesadora. Su inversión supera los 60 millones de pesos en moneda nacional y, una vez en pleno funcionamiento, generará energía equivalente al consumo de hasta 80 viviendas.

«Hoy, cuando el bloqueo impuesto a la isla por el gobierno de Estados Unidos se recrudece aún más, el país continúa avanzando, y el logro de esta planta pionera no dependerá de una factura petrolera para beneficiar al pueblo”, subrayó el ministro Alonso Vázquez durante el recorrido.

El titular de Economía y Planificación también observó las potencialidades del territorio y destacó la necesidad de crear más capacidades para darle mayor vitalidad económica al municipio.

Señaló que el encadenamiento productivo entre la actividad porcina, las granjas, empresas y agricultores debe convertirse en el escalón principal para lograr desarrollo y sostenibilidad. En tal sentido, se interesó por los resultados del programa alimentario, el cumplimiento del plan de la economía y otras cuestiones vinculadas a la autonomía local y la política sectorial de la agricultura.

Con esta visita, la máxima dirección del Ministerio de Economía y Planificación ratifica el apoyo del gobierno central a las iniciativas de desarrollo local que, desde la ciencia y la innovación, buscan alcanzar la soberanía energética y alimentaria.

Flora Arencibia Nazco/ Perfil de Facebook Gobierno Provincial Poder Popular Matanzas

Post Views: 1