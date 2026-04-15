Sonrisas en el debut clasificatorio para el polo acuático cubano

Los conjuntos cubanos de polo acuático, en uno y otro sexo, debutaron con éxito durante el Campeonato Clasificatorio hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que tiene por sede al Complejo de Piscinas Hernando Botero en la ciudad colombiana de Cali.

Precisamente ante las locales cafeteras fue el estreno de las chicas. Ambas selecciones comparten el grupo B del certamen junto a Costa Rica y Puerto Rico.

En un duelo de alta tensión, Cuba marcó el casillero de victorias con tanteador de 14 goles a 11. La experimentada Mairelis Zunzunegui, camagueyana de 39 años y medallista panamericana, ahora aportó desde la ofensiva con cuatro dianas. La otrora portera y campeona de Centroamérica y el Caribe, brinda liderazgo imprescindible para un elenco renovado en más del 60% de sus integrantes.

También marcaron en portería rival, Caridad Indiaskys Suárez, autora de cuatro goles. Aliannis Ramírez, Anyeli Cuba y Surisleidis Haber registraron par de perforaciones cada una.

El combinado criollo ganó el primer parcial 5-1, pero cedió en los dos siguientes hasta acceder al último segmento con desventaja mínima. No obstante, y pese a la juventud, mostraron superioridad en el orden táctico y vencieron en el cierre 6-2. De ese modo, las cubanas suman tres puntos y se colocan en una excelente posición en pos de avanzar a la siguiente fase.

Un total de ocho equipos intervienen en la liza colombiana entre las muchachas. Los primeros seis puestos aseguran boletos para la cita multideportiva del verano próximo, los que se unirán a República Dominicana, sede de los Juegos.

Al igual que en el sector varonil, los finalistas de ambos clasificatorios reservan cupo hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Los hombres de Cuba, entretanto, derrotaron a su similar de Trinidad y Tobago. La pizarra evidenció total superioridad al desbancar a los contrarios 23-10 con Manuel Díaz como Jugador Más Valioso del partido. La Mayor de las Antillas forma parte del sgemento A, rivalizando con Colombia, México, Costa Rica y los mencionados trinitarios.

Once equipos masculinos buscan su avance a Santo Domingo 2026. Sólo ocho obtienen la clasificación.

Post Views: 1