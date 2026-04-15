Desarrollan Feria Nacional El Trompo en Matanzas

La cuarta edición de la Feria Nacional El Trompo se desarrolla en la provincia de Matanzas hasta el próximo 19 de abril.

El programa incluye actividades con el auspicio de la Dirección Provincial y Municipal de Cultura, el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Asociación de Artesanos Artistas de Cuba, entre otras instituciones.

“Es una feria que ya se realiza en las quince provincias del país, con un carácter recreativo cultural para todos los niños durante la Semana de la Victoria. Aquí, en Matanzas, la desarrollaremos en el horario de nueve de la mañana a tres de la tarde. También tendremos diferentes actividades, como la del jueves en la circunscripción número 26, que es la que el Fondo Cubano de Bienes Culturales apadrina. Además, contaremos con la premiación del concurso A bailar en la Casa del Trompo, liderado por el proyecto Afroarte”, afirmó Yamira Román Castellini, Especialista de Imagen y Desarrollo del FCBC.

El proyecto Confluencias realizará iniciativas en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño y en el Hogar de Niños Sin Amparo Familiar .Las propuestas buscan animar, entretener y fomentar la participación infantil.

“En el Hospital Pediátrico de Matanzas estaremos este 15 de abril a las diez de la mañana con un modesto bufet de caramelos y regalos, llevando sonrisas a los niños. Luego, el día 17, visitaremos el Hogar de Niños Sin Amparo Familiar, donde continuaremos regalando alegría en el marco de esta festividad. Nuestro objetivo no es solo ser un grupo de creación artística, sino también actuar con humanidad y corazón, llevando sonrisas a esos niños”, comentó Extinay Vinent Ibáñez, artista y coordinadora del grupo de creación Confluencias.

La jornada incluye la premiación del concurso “Pintar el Trompo”, convocado por Afroarte, con la participación de 14 escuelas primarias y más de 100 obras en exposición.

“Este miércoles 15 se realizará la premiación del concurso ‘Pintar el Trompo’, dirigido por el artista Emilio O’Farril. Participaron un total de catorce escuelas de la enseñanza primaria, que entregaron alrededor de cien dibujos, todos de muy buena calidad y serán premiados por escuelas debido a la masividad de presentaciones”, señaló Sulay Galván Carrillo Especialista de Galerías FCBC.

El programa de la Feria del Trompo en Matanzas presenta espectáculos teatrales, musicales y danzarios en barrios de la provincia. Incluye además acciones deportivas con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

Foto: Tomada de Radio 26

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