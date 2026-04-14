La solidaridad hacia Cuba es un gesto recíproco, afirman en Chile

El dirigente del Partido Comunista de Chile (PCCh) Hugo Gutiérrez destacó el respaldo de esa colectividad hacia Cuba, lo cual, dijo, es hoy un gesto recíproco por el apoyo de la isla a los pueblos del mundo.

“Hoy nos sentimos convocados a apoyar a Cuba justamente por la solidaridad que ese país expresó en muchos ámbitos y uno de ellos en el tema de la salud”, dijo Gutiérrez a Prensa Latina.

El miembro del Comité Central del PCCh condenó las presiones de Estados Unidos contra países Latinoamericanos para que desistan de la ayuda médica cubana.

“Las brigadas podrán ser retiradas de algunos países, pero todo lo logrado por Cuba con la entrega de esos médicos, no va a quedar en el olvido”, expresó.

En distintos momentos de la historia, el contingente de batas blancas estuvo en Chile, como después del terremoto de Valdivia, en 1960, y en el del 27 de febrero de 2010, cuando hubo personal de la salud destacado en Rancagua y Chillán.

En sus declaraciones a esta agencia, el también abogado en derechos humanos condenó el cerco económico, comercial y financiero de Washington contra la isla, el cual se ha recrudecido con el bloqueo petrolero.

“Lo que está haciendo Estados Unidos es querer imponer su ley sobre un Estado independiente, soberano, autónomo, que tiene todo el derecho a manifestar sus propias políticas y decidir el destino de su pueblo”, dijo.

Recordó que los militantes comunistas se han autoconvocado para realizar actividades que permitan el apoyo material a Cuba.

“Y lo seguiremos haciendo por cuanto tenemos como uno de los principios y pilares fundamentales del Partido Comunista de Chile el internacionalismo”, concluyó.

Prensa Latina

Post Views: 1