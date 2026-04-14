Cultura tvyumuri

Arte, impulso de sueños y creatividad

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Arte #Día Mundial del Arte #TV Yumurí

El día mundial del arte se celebra cada 15 de abril. La ocasión homenajea el nacimiento de Leonardo da Vinci y promueve el disfrute de todas las manifestaciones artísticas.

Los vínculos entre creación artística y desarrollo sostenible de la sociedad actual se refuerzan durante la jornada.

Exposiciones, talleres, debates, conferencias y presentaciones culturales se organizan para conmemorar la fecha. La Atenas de Cuba posee un amplio programa cultural, el Festival de Música Alternativa y Electrónica Atenas Fusión, el Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas y la Jornada de Teatro Callejero destacan entre las actividades de mayor envergadura en el territorio matancero.

El arte, fomenta la sensibilidad. Todas sus manifestaciones constituyen un espacio para entender la realidad y construir un mundo más humano.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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