Desfilarán trabajadores matanceros por el Primero de Mayo

El Día Internacional de los Trabajadores en Matanzas será celebrado con actos y desfiles en los trece municipios de la provincia. La información trascendió en conferencia de prensa ofrecida por el Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba a representantes de los diversos órganos de prensa del territorio.

Osmar Ramírez Ramírez, Secretario General de la Central Sindical en Matanzas, puntualizó que en el municipio cabecera temblarán los árboles de Los Pinitos, haciendo alusión al número de participantes que desfilarán ante la tribuna del acto provincial.

Durante el encuentro se dio a conocer el programa de actividades que ya se desarrolla para saludar el 1ro.de Mayo.

Jornadas productivas y trabajos voluntarios se desarrollan en todos los municipios reforzando las labores de producción de alimentos y las acciones de limpieza y saneamiento de comunidades y centros laborales.

Encuentros con la historia, la Expo-ANIR Soluciones Cuba con los principales logros de los innovadores matanceros, plenarias de compromisos, el acto provincial de condecoraciones y la entrega de la Bandera de Vanguardia Nacional a 49 colectivos laborales, forman parte del programa.

El desfile provincial tendrá lugar por las calzadas tradicionales de Tirry y General Betancourt. El primer bloque estará integrado por el ejército de batas blancas correspondiente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en tanto el cierre del desfile lo protagonizarán los trabajadores Civiles de la Defensa.

Con el lema “La Patria se defiende”, trabajadores, familiares y pueblo en general condenarán el criminal bloqueo imperialista este 1ro. de Mayo en plazas y calles matanceras.

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