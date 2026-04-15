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Consejos Populares de Jovellanos refuerzan la acción social con encuentros semanales

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Acciones sociales #Comunidad #diálogo #Jovellanos #TV Yumurí

Los Consejos Populares del municipio de Jovellanos consolidan cada semana un espacio de diálogo y acción comunitaria a través de sus Reuniones de Políticas Sociales. 

Estos encuentros se han convertido en un pilar de la agenda social local, al reunir a delegados de base, autoridades municipales y representantes de cada demarcación para dar seguimiento a acuerdos y proyectar nuevas iniciativas.

La presencia activa de la Dirección del Órgano de Gobierno Municipal garantiza el acompañamiento institucional y la orientación en la implementación de medidas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes. Durante las sesiones se abordan temas clave como la atención a sectores vulnerables, la organización de proyectos comunitarios y la búsqueda de soluciones colectivas a las problemáticas más urgentes.

Estos espacios además resultan propicios para que los delegados expongan las inquietudes de sus electores y compartan propuestas que refuerzan la participación ciudadana, reafirmando el compromiso de mantener la cercanía con la población. Con ello, Jovellanos fortalece su tejido social y asegura que las políticas públicas respondan de manera efectiva a las necesidades reales del municipio.

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By Yosier Argüeso Miranda

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