Al menos 19 heridos en accidente de avión en Canadá

Un avión de Delta Airlines se volcó el lunes al llegar al Aeropuerto Pearson de Toronto, y terminó sobre el techo, causando heridas a 19 personas, incluidas tres en estado crítico.

El aeropuerto confirmó en X que ocurrió un “incidente” con el vuelo de Delta procedente de Minneapolis, y que se tenía ubicados a los 76 pasajeros y a cuatro miembros de la tripulación. Delta informó que los hechos ocurrieron a las 3:30 de la tarde.

Imágenes de video tomado desde el lugar mostraban el Mitsubishi CRJ-900LR volcado sobre la pista cubierta de nieve, mientras trabajadores de emergencia lo rociaban con agua. El avión estaba algo cubierto de nieve debido a una tormenta invernal que afectó a Toronto.

La ambulancia aérea Ornge informó que trasladó a un paciente pediátrico al hospital SickKids de Toronto y a dos adultos con lesiones críticas a otros hospitales de la ciudad.

Es demasiado pronto para determinar la causa de la volcadura, pero el clima pudo ser un factor. Según el Servicio Meteorológico de Canadá, en el aeropuerto había rachas de viento con nieve de hasta 51 km/h (32 mph), y ráfagas que alcanzaron los 65 km/h (40 mph). La temperatura era de aproximadamente -8 Celsius (16,5 Fahrenheit).

Cox, quien voló para U.S. Air durante 25 años y ha trabajado en investigaciones de la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus iniciales en inglés), dijo que el avión CRJ900 es una aeronave segura que ha estado en servicio durante décadas y tiene buen desempeño en condiciones climáticas adversas.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus iniciales en inglés) dijo en un comunicado que la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá encabezará la investigación y daría a conocer actualizaciones. La NTSB indicó que está al frente de un equipo de investigadores estadounidenses para asistir en la pesquisa canadiense.

Este es al menos el cuarto gran accidente de aviación en América del Norte en el último mes. Un avión comercial y un helicóptero del Ejército chocaron cerca de Washington el 29 de enero, cobrando la vida de 67 personas. Un avión de transporte médico se estrelló en Filadelfia el 31 de enero, matando a las seis personas a bordo y a otra más en tierra, y 10 personas fallecieron en un accidente aéreo en Alaska.

Delta dijo en un comunicado que “los informes iniciales indican que no hay decesos”.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo en X que está “aliviado de que no haya víctimas tras el incidente en Toronto Pearson”. Toronto es la capital de Ontario.

“Los funcionarios provinciales están en contacto con el aeropuerto y las autoridades locales, y proporcionarán cualquier ayuda que sea necesaria”, añadió Ford.

Endeavor Air, con sede en Minneapolis, es una subsidiaria de Delta Air Lines y el mayor operador mundial de aeronaves CRJ-900. La aerolínea opera 130 jets regionales en 700 vuelos diarios a más de 126 ciudades en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, según el sitio web de la empresa.

El CRJ900, una popular aeronave regional, fue desarrollada por la empresa aeroespacial canadiense Bombardier. Pertenece a la misma familia de aeronaves que el CRJ700, el tipo de avión involucrado en el choque en pleno vuelo cerca del Aeropuerto Nacional Reagan del pasado 29 de enero.

