¿Un robot que puede parir bebés humanos?

Informes sobre el desarrollo del primer robot humanoide de gestación subrogada, obra de una empresa en Asia, han generado controversia sobre las posibles implicaciones éticas de dicho dispositivo.

En semanas recientes, el medio de comunicación chino especializado en tecnologías, Kuai Ke Zhi, publicó una entrevista con Zhang Qifeng, doctor de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, y director ejecutivo de Kaiwa Technology, una firma emergente que trabaja en un revolucionario robot para gestación.

Qifeng reveló que su compañía está muy cerca de completar el primer robot para gestación, que incorpora una cápsula de incubación integrada en un módulo abdominal. Este revolucionario androide es mucho más que una simple incubadora y es capaz de gestar un bebé durante 10 meses y dar a luz como una persona real.

En el robot sustituto se encuentra un útero artificial, donde el embrión implantado se nutre en líquido amniótico y recibe nutrientes a través de un tubo conectado al cordón umbilical. Qifeng afirmó que el útero artificial ya ha demostrado un gran éxito en las pruebas con animales y se espera que el robot humanoide se lance al mercado en el plazo de un año.

La tecnología del útero artificial ya está muy avanzada y ahora es necesario implantarla en el abdomen del robot para que una persona y el droide puedan interactuar y lograr el embarazo, permitiendo que el feto se desarrolle en su interior, declaró Zhang Qifeng, según cita el diario Chosun Daily.

No se proporcionó información específica sobre cómo se fertilizan e implantan los óvulos y los espermatozoides en el útero artificial. Muchos críticos calificaron la tecnología de «antinatural», añadiendo que era cruel y poco ético privar al feto de la conexión con su madre biológica.

Sin embargo, la idea de gestación subrogada también recibió mucho apoyo de personas con dificultades para concebir de forma natural o mediante inseminación artificial convencional, así como de quienes ven en esta tecnología una forma de liberar a las mujeres de las limitaciones del embarazo. Intenté la inseminación artificial tres veces, pero fracasé en todas. Ahora tengo la oportunidad de tener un bebé, escribió en la red X una persona con gran entusiasmo.

Expertos médicos han expresado escepticismo sobre la capacidad de la tecnología para replicar aspectos críticos de la gestación humana, como la secreción de hormonas maternas, la interacción del sistema inmunitario y el desarrollo neurológico que se produce durante el embarazo.

Hacen hincapié en que actualmente desconocemos mucho sobre estos procesos, por lo que replicarlos artificialmente sería peligroso, comentan catedráticos.

Juventud Rebelde

Post Views: 1