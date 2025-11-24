Científica cubana vicepresidenta de iniciativa internacional

La Doctora en Ciencias Nivian Montes de Oca, investigadora del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (Censa), en Mayabeque, es ahora vicepresidenta de la iniciativa internacional PREZODE (Prevención de Emergencias de Zoonosis), esfuerzo global lanzado por Francia para enfrentar la aparición de enfermedades zoonóticas.

De acuerdo con el semanario Mayabeque, la designación constituye un reconocimiento al prestigio de la ciencia cubana y a la labor del Censa, institución que junto a la Universidad de La Habana y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente representa al país en este programa.

Según precisó el perfil institucional del Censa en redes sociales, asumir esta responsabilidad implica nuevos retos, en un contexto marcado por las limitaciones de acceso a financiamiento debido al bloqueo económico, financiero y comercial que impone Estados Unidos a Cuba.

No obstante, confirma la fuente, se confía en que el liderazgo de la especialista contribuirá al éxito de la misión global de prevenir enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos.

ACN

