Unión de Reyes impulsa viviendas temporales como alternativa habitacional 

Un total de cinco contenedores adaptados como viviendas llegarán al municipio de Unión de Reyes, como alternativa habitacional.

Según informó Ismary Puentes Cuba, viceintendente de la construcción, los inmuebles lo instalarán en el área del antiguo Taller de la 1ro de Mayo, donde ejecutan las labores de microlocalización.

Los contenedores estarán acondicionados con materiales aislantes en su interior para contrarrestar las altas temperaturas y contarán con baño, cocina y dormitorios.

Con el propósito de aprovechar al máximo los espacios, el baño lo construirá de manera independiente en el exterior. Así mismo, prevén levantar una cubierta adicional sobre las estructuras para garantizar mayor confort y durabilidad.

En palabras de Puentes Cuba, la iniciativa constituye una alternativa pensada principalmente para jóvenes y nuevos matrimonios que inician su vida en común:

“La propuesta no debe entenderse solo como una solución inmediata, sino como una primera oportunidad. Queremos respaldar a quienes recién comienzan, a profesionales que sostienen el desarrollo del municipio. Este proyecto es una forma de pensar en ellos y brindarles un espacio digno mientras consolidan sus proyectos de vida”.

El programa, novedoso en el territorio, combina innovación con sentido social. Aunque no representa una solución temporal, ofrece estabilidad y contribuye a atender la creciente demanda de viviendas en Unión de Reyes, con un enfoque en la equidad y en la inserción de las nuevas generaciones.

